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15. 07. 2019

В Осиповичах застрелили двух человек: дядю и племянника

В Осиповичах утром 13 июля в частном доме были обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Погибли местные жители: 49-летний хозяин дома и его 26-летний племянник, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

УСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство двух лиц) УК.

Как сообщает Telegram-канал «Nexta», по подозрению в совершении убийств задержан 30-летний  электрогазосварщик Осиповичского завода транспортного машиностроения. Его обвиняют в том, что он между 02:00 и 11:00 13 июля в квартире дома 7 по улице Горелика не менее трех раз выстрелил из ружья в проживавших там дворника Осиповичской специальной школа-интернат и его безработного племянника. Оба потерпевших скончались на месте.

Труп дворника был обнаружен со связанными руками. Соседи характеризуют его как тихого и безобидного человека. А вот его племянник ранее был отбывал наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

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