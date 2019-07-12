В Беларуси местами возможны грозы

По данным Белгидромета, 17 июля погоду будет определять циклон. Ожидается пасмурная и дождливая погода. Днем в отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +16..+22°С.

18 июля республика окажется в тыловой части циклона, смещающегося на центральные районы европейской территории России. Ожидается облачно с прояснениями. Временами дожди, днем в отдельных районах по северо-востоку страны сильные дожди. Ветер северо-западный порывистый, в дневные часы местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем от +15°С по северо-востоку страны до +23°С по юго-западу.