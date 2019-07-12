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16. 07. 2019

В Беларуси местами возможны грозы

16 июля погоду Беларуси в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в неустойчивой воздушной массе, днем по западу страны скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории республики кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная в середине дня +19..+25°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

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По данным Белгидромета, 17 июля погоду будет определять циклон. Ожидается пасмурная и дождливая погода. Днем в отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +16..+22°С.

18 июля республика окажется в тыловой части циклона, смещающегося на центральные районы европейской территории России. Ожидается облачно с прояснениями. Временами дожди, днем в отдельных районах по северо-востоку страны сильные дожди. Ветер северо-западный порывистый, в дневные часы местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем от +15°С по северо-востоку страны до +23°С по юго-западу.

 

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