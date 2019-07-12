В Бобруйске машина сбила женщину на тротуаре

В Бобруйске 15 июля водитель легкового автомобиля BMW не справился с управлением и совершил наезд стоявшую на тротуаре женщину. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

50-летнюю пострадавшую с травмами различной степени тяжести госпитализировали в местную больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое. Водитель не пострадал. Обстоятельства ДТП расследуют бобруйские милиционеры. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby