В Бобруйске машина сбила женщину на тротуаре

В Бобруйске 15 июля водитель легкового автомобиля BMW не справился с управлением и совершил наезд стоявшую на тротуаре женщину. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
50-летнюю пострадавшую с травмами различной степени тяжести госпитализировали в местную больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое. Водитель не пострадал.
Обстоятельства ДТП расследуют бобруйские милиционеры.
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