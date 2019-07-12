В Санкт-Петербурге стартует Форум регионов Беларуси и России

Мероприятия VI Форума регионов Беларуси и России начинаются 16 июля в Санкт-Петербурге. В состав белорусской делегации входят около 250 человек. Основные мероприятия форума начинаются 17 июля, а завершится он на следующий день.

смотрите также Лукашенко отправится в Санкт-Петербург на встречу с Путиным Планируется рассмотреть вопросы формирования общего образовательного, информационного пространства, культурно-гуманитарные проекты, сотрудничество регионов, развитие интеграции, передает БелТА. В программе также расширенное заседание национальных деловых советов. Межпарламентская комиссия подведет итоги выполнения V Форума регионов и обсудит развитие транспортного потенциала и модернизацию соответствующей инфраструктуры двух стран. На форуме планируется подписать соглашения о сотрудничестве между регионами Беларуси и России, коммерческие контракты, другие документы о сотрудничестве. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby