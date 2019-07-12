Пьяный гродненец бросался ножами в детей

Пьяный житель Гродно 1972 года во дворе одного из домов по улице Пролетарской решил проучить мешавших ему детей, которые играли на площадке. Сначала он накричал на них, а затем с балкона восьмого этажа бросил с балкона восьмого этажа два кухонных ножа в сторону детской площадки.

В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в управлении внутренних дел Гродненского облисполкома. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК (Хулиганство). Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности, но в 2019 году на него составляли административные протоколы за нахождение в общественном месте пьяным и мелкое хулиганство. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby