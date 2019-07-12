В Беларуси вводят новые стандарты безбарьерной среды

В Беларуси с 1 августа вводятся новые стандарты для обеспечения безбарьерной среды. Они содержат требования к конструкции и установке подъемных механизмов и технических средств социальной реабилитации, обеспечивающих безопасное передвижение людей с ограниченными возможностями.

Так, для незрячих людей предусмотрено размещение предупреждающих и направляющих тактильных указателей вблизи пешеходных переходов, железнодорожных платформ, лестниц, пандусов, эскалаторов, лифтов, передает БелТА.

Также предусмотрено повышение доступности лифтов для пассажиров с ограниченными возможностями, решение проблем, с которыми сталкиваются пожилые граждане, люди с инвалидностью при пользовании общественными туалетами - установлены требования к форме, цвету, расположению кнопок смыва, вызова.

Кроме того, утверждены методы испытаний и требования к конструкции, характеристикам и маркировке систем крепления кресел-колясок, а также к соответствующим инструкциям и предупреждениям. Установлены общие технические требования и методы испытаний ортопедических приспособлений для ходьбы, кресел-колясок, протезов, ходунков, тростей.