В Минске задержали хулиганов, которые громили остановки

В Минске задержали несколько групп хулиганов за повреждение остановок. Так, ночью 15 июля после непродолжительной пешей погони милиционеры задержали двух подростков, которых подозревают в битье стекла на остановке «Лабунщина», которая находится на пересечении улиц Каменногорская и Лидская.

Ночью 14 июля на улице Есенина хулиганы также разбили стекло на остановочном пункт «Детский сад». Милиционеры по приметам обнаружили двоих мужчин, которые пытались убежать от них, сообщили в МВД.

В обоих случаях хулиганов доставили в милицию для дальнейшего разбирательства.