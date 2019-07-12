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16. 07. 2019

В Минске задержали хулиганов, которые громили остановки

Источник фото: МВД

В Минске задержали несколько групп хулиганов за повреждение остановок. Так, ночью 15 июля после непродолжительной пешей погони милиционеры задержали двух подростков, которых подозревают в битье стекла на остановке «Лабунщина», которая находится на пересечении улиц Каменногорская и Лидская.

Ночью 14 июля на улице Есенина хулиганы также разбили стекло на остановочном пункт «Детский сад». Милиционеры по приметам обнаружили двоих мужчин, которые пытались убежать от них, сообщили в МВД.

В обоих случаях хулиганов доставили в милицию для дальнейшего разбирательства.

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