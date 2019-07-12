Белорусских военных медиков направили в Сирию

Медицинская команда, сформированная в белорусской армии, прибыла в Сирию в качестве врачебной помощи местным жителям. Об этом 13 июля заявил посол Беларуси в Сирии Юрий Слука. Ранее своих врачей в помощь коалиции, сформированной правительством Башара Ассада и Россией, послали Куба и Армения.

Также Беларусь намерена и далее поддерживать официальные власти Сирии, заявил белорусский посол, сообщает китайское издание sina.com.cn. Например, Минск рассматривает возможности расширения сотрудничества с Дамаском в социальной, гуманитарной и экономической сферах. В частности, для восстановления сирийской экономики планируется все активнее привлекать бизнес. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby