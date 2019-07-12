Лента RSS
Подписаться на ленту
16 июля 2019, вторник, 11:50
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,29
16. 07. 2019

Белорусских военных медиков направили в Сирию

Медицинская команда, сформированная в белорусской армии, прибыла в Сирию в качестве врачебной помощи местным жителям. Об этом 13 июля заявил посол Беларуси в Сирии Юрий Слука. Ранее своих врачей в помощь коалиции, сформированной правительством Башара Ассада и Россией, послали Куба и Армения.

Также Беларусь намерена и далее поддерживать официальные власти Сирии, заявил белорусский посол, сообщает китайское издание sina.com.cn.

Например, Минск рассматривает возможности расширения сотрудничества с Дамаском в социальной, гуманитарной и экономической сферах. В частности, для восстановления сирийской экономики планируется все активнее привлекать бизнес.

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Хожу, как нищий, в целых джинсах, а на рванину денег нет...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.