Развитие LTE-скоростей в Беларуси: МТС на 65 % увеличил количество базовых 4G-станций диапазона 2600 МГц

МТС продолжает масштабировать сеть LTE. В июне в стране заработала 191 базовая станция в диапазоне 2600 МГц, который позволяет ускорить 4G-интернет для абонентов даже при больших нагрузках на сеть.

Всего в июне сеть LTE «прокачали» в 30 населенных пунктах страны. За счет включения дополнительного диапазона емкость 4G-сети значительно увеличена в столице, областных и районных центрах. При этом в 18 городах и поселках диапазон 2600 МГц заработал впервые: Вилейке, Дзержинске, Заславле, Хатежино, Марьиной Горке, Слуцке, Смолевичах, агрогородке Лесной, Столбцах, Узде, Дрогичине, Лунинце, Малорите, Лепеле, Орше, Сморгони, Климовичах, Солоное.

Сеть LTE компания МТС развивает с инфраструктурным оператором beCloud. Базовые станции в диапазоне 2600 МГц сегодня работают в 52 населенных пунктах. Локации для активации дополнительного диапазона выбираются исходя из загрузки и потребностей абонентов.

МТС первым в стране предоставил своим абонентам доступ к услугам связи четвертого поколения. Первоначально 4G-сеть строилась на основе базовых станций, работающих в диапазоне 1800 МГц. В связи с ростом числа пользователей и увеличением объемов потребляемого трафика для улучшения качества услуг связи теперь сеть 4G масштабируют в том числе за счет включения диапазона 2600 МГц.