МИД опровергает информацию о белорусских военных медиках в Сирии

Министерство иностранных дел Беларуси заявляет о неправдивости информации китайских СМИ со ссылкой на белорусского посла в Дамаске о прибытии в Сирию белорусских военных медиков. Об этом Телеграфу сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Анатолий Глаз.

смотрите также Белорусских военных медиков направили в Сирию «Это фейк», - отметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства. По его словам, белорусский посол Юрий Слука ничего похожего не говорил и в указанные даты не общался со СМИ. О прибытии белорусских медиков, сформированных белорусской армией, сообщал портал sina.com.cn. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby