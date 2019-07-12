Лента RSS
Подписаться на ленту
16 июля 2019, вторник, 14:52
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,29
16. 07. 2019

МИД опровергает информацию о белорусских военных медиках в Сирии

Министерство иностранных дел Беларуси заявляет о неправдивости информации китайских СМИ со ссылкой на белорусского посла в Дамаске о прибытии в Сирию белорусских военных медиков. Об этом Телеграфу сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Анатолий Глаз.

смотрите также Белорусских военных медиков направили в Сирию

«Это фейк», - отметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

По его словам, белорусский посол Юрий Слука ничего похожего не говорил и в указанные даты не общался со СМИ.

О прибытии белорусских медиков, сформированных белорусской армией, сообщал портал sina.com.cn.

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Хожу, как нищий, в целых джинсах, а на рванину денег нет...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.