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17. 07. 2019

В Беларуси потеплеет до 26 градусов

17 июля погоду в республике будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над севером Беларуси. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +16..+22°С. Атмосферное давление будет падать.

По данным Белгидромета, 18 июля республика окажется в тыловой части циклона, смещающегося на центральные районы Европейской территории России. Облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах по северо-востоку сильные дожди, грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем от +15°С по северо-востоку до +23°С по юго-западу страны.

19 июля по северо-восточной половине нашей страны скажется влияние теряющего активность циклона, уходящего на Верхнее Поволжье, в юго-западных регионах республики погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем от +17°С по северо-востоку до +26°С по юго-западу страны.

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