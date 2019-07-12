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17. 07. 2019

На фесте «Эдем»в Могилевевыступят Akute, «Без Билета» и «Маша и Медведи»

Масштабный благотворительный рок-фестиваль «Эдем» состоится в Могилеве уже 20 июля. Мероприятие пройдет на территории аэродрома Могилевского аэроклуба ДОСААФ в Новом Пашково с 9.00 до 23.00, а музыкальная часть стартует после 12.00.

На сцену выйдут«Без Билета», Akute, «Маша и Медведи», «Маркшейдер Кунст», «Крылья», «Кроу», «Конец фильма», а в качестве специального гостя заявлена группа «Леприконсы». Ведущим фестиваля станет известный актёр и комик Вадим Галыгин.    

Все средства, которые будут собраны во время проведения музыкального мероприятия, организаторы обещают отправить на благотворительность: они будут перечислены Могилевскому специализированному Дому ребенка. Деньги пойдут на улучшение медицинской и материально-технической базы учреждения.

Уже утромпосетители фестиваля смогут полетать на самолете и прыгнуть с парашютом, вкусно поесть на большой зоне фудкорта или принять участие в розыгрыше нового автомобиля.

***

Что: благотворительный рок-фестиваль «Эдем»

Когда: 20 июля

Начало:09:00 (концерт – после 12.00)

Где: Аэродром Могилевского аэроклуба имени А. М. Кулагина ДОСААФ, п/о Новое Пашково, Могилев

Стоимость:от 18 BYN

Билеты: kvitki.by

 

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