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17. 07. 2019

Семашко против увязки компенсации налогового маневра и интеграции

Владимир Семашко Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

Проблемы компенсации налогового маневра, ценообразования газа и поставок белорусской мясо-молочной и промышленной продукции являются первоочередными задачами в белорусско-российских отношениях, которые необходимо решить. Об этом 16 июля заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

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При этом он выступил против увязки компенсации Беларуси потерь от налогового маневра в России в нефтяной сфере с углублением интеграции между странами. По его словам, этот вопрос уже можно было решить давно решить в рамках других соглашений, передает БелТА.

Владимир Семашко также считает, что Беларусь и Россия способны значительно увеличить взаимный товарооборот. Пока этот показатель не удовлетворяет Минск, в том числе из-за того, что рост товарооборота в основном происходит за счет импорта из России, в том числе благодаря росту цен на газ и нефть.

"Если у нас Союзное государство, то цены должны быть близкими, а не так, что для нас цена в два раза выше, чем для Смоленской области", - добавил дипломат.

По словам посла, на российском рынке есть определенные преграды, которые не позволяют конкурировать на равных и продвигать белорусскую продукцию.

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