Лента RSS
Подписаться на ленту
17 июля 2019, среда, 10:35
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,28
17. 07. 2019

Минчанам предлагают отказаться от бумажных жировок

Источник фото: Telegraf.by

Жители Минска могут оставить заявку на получение электронного извещения об оплате ЖКУ и отказаться от бумажного. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте ЕРСЦ.БЕЛ и заполнить необходимые поля. Об этом сообщили в Центре информационных технологий Мингорисполкома.

Рассылать извещения будут автоматически на указанный электронный адрес после окончания начислений за отчетный период. 

Перейти на форму регистрации можно по ссылке http://ерсц.бел/avtorizatsiya.

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Хожу, как нищий, в целых джинсах, а на рванину денег нет...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.