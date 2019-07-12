Минчанам предлагают отказаться от бумажных жировок

Жители Минска могут оставить заявку на получение электронного извещения об оплате ЖКУ и отказаться от бумажного. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте ЕРСЦ.БЕЛ и заполнить необходимые поля. Об этом сообщили в Центре информационных технологий Мингорисполкома.

Рассылать извещения будут автоматически на указанный электронный адрес после окончания начислений за отчетный период.



Перейти на форму регистрации можно по ссылке http://ерсц.бел/avtorizatsiya. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby