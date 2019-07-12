В Минске бывший лифтер ломал лифты

В Минске задержан 22-летний житель города, подозреваемый в кражах катушек тормоза из лифтов в подъездах жилых домов. Об этом сообщили в Главном управлении внутренних дел Минского горисполкома.

С начала лета жильцы Октябрьского района чаще стали сообщать о неработающих лифтах. Во всех случаях причиной поломки было отсутствие катушек тормоза в машинном отделении. В связи с этим в милицию поступили заявления о хищении катушек.

При очередной попытке украсть катушки в одном из домов по улице Могилевской был задержан злоумышленник, который ранее работал на предприятии по обслуживанию лифтов.