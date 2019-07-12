В Орше из горящего дома вынесли двух человек

Днем 16 июля в Орше произошел пожар в доме по улице Красина. Об этом сообщили в Витебском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Когда на место прибыли спасатели, в доме наблюдалось сильное задымление.

На полу работники МЧС нашли 56-летнего хозяина и его 43-летнюю гостью, которая была без сознания. Пострадавших через окно вынесли в безопасное место и передали врачам. Мужчина от госпитализации отказался, а женщина с отравлением продуктами горения была госпитализирована. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby