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17. 07. 2019

В Орше из горящего дома вынесли двух человек

Источник фото: МЧС

Днем 16 июля в Орше произошел пожар в доме по улице Красина. Об этом сообщили в Витебском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Когда на место прибыли спасатели, в доме наблюдалось сильное задымление.

На полу работники МЧС нашли 56-летнего хозяина и его 43-летнюю гостью, которая была без сознания. Пострадавших через окно вынесли в безопасное место и передали врачам. Мужчина от госпитализации отказался, а женщина с отравлением продуктами горения была госпитализирована.

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

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