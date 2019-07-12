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17. 07. 2019

В Быховском районе потерялась женщина

Днем 16 июля в Быховском районе около 12:00 пошла в лес за ягодами вблизи деревни Тощица и заблудилась проживающая в Быхове пенсионерка 1964 года рождения. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

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У женщины был мобильный телефон, по которому она поддерживала связь. На ее поиски были направлены сотрудники МЧС, милиции и лесхоза.

В 19:37 женщину обнаружили в лесу на расстоянии около двух километров от дороги. Состояние пенсионерки удовлетворительное.

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