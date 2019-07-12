«Кровавый салют»: задержанным россиянам предъявили обвинения

Следствие предъявило обвинение двум россиянам, арестованным по делу о взрывах салютов в Минске 3 июля, в результате которых погибла женщина и около десяти человек были ранены. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в Беларуси Сергей Аряев.

смотрите также Глава СК сообщил, что могло стать причиной взрывов на салюте 3 июля В Следственном комитете пока не подтвердили эту информацию, отметив, что расследование продолжается, передает ТАСС. Салютные установки и фейерверки были куплены в российском ОАО "Пиро-Росс". 4 июля правоохранители задержали двух представителей компании. Их подозревают в нарушении правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby