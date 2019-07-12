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17. 07. 2019

В Беларуси могут изменить административно-территориальное деление

Источник фото: tut.by

После переписи населения в Беларуси могут изменить административно-территориальное деление, сообщил 17 июля министр экономики Дмитрий Крутой на VI Форуме регионов Беларуси и России. По его словам, установленное 1960-х годах административно-территориальное деление страны нуждается в корректировках с учетом развития, урбанизации, демографии, миграции.

В вопросе регионального развития особое внимание уделят городам с населением свыше 80 тыс. человек, передает БелТА.

Минэкономики также плотно работает с районами с тяжелым социально-экономическим положением. Таких территорий выделено около 30-и.

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