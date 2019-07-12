Лента RSS
Подписаться на ленту
17 июля 2019, среда, 11:54
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,28
17. 07. 2019

Концепт действий об интеграции Беларуси и России согласован

Концепт дальнейших действий по выработке предложений об интеграции Беларуси и России согласован. Об этом 17 июля на VI Форума регионов двух стран сообщил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой.

смотрите также Визовое соглашение с РФ должно быть подписано до конца года - посол

По его словам, рабочая группа отработала те варианты программ, которыми главы государств обменялись в мае, и для президента подготовлен пакет предложений для переговоров, передает БелТА.

Министр отметил, что есть различные варианты решения отдельных вопросов. Это, по его мнению, будет обсуждаться на переговорах президентов двух стран в Санкт-Петербурге.

Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Коротко о себе: иногда моргаю, люблю дышать.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.