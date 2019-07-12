Концепт действий об интеграции Беларуси и России согласован

Концепт дальнейших действий по выработке предложений об интеграции Беларуси и России согласован. Об этом 17 июля на VI Форума регионов двух стран сообщил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой.

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По его словам, рабочая группа отработала те варианты программ, которыми главы государств обменялись в мае, и для президента подготовлен пакет предложений для переговоров, передает БелТА.

Министр отметил, что есть различные варианты решения отдельных вопросов. Это, по его мнению, будет обсуждаться на переговорах президентов двух стран в Санкт-Петербурге.