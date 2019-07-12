БАТЭ вышел в следующий раунд Лиги чемпионов

Футболисты борисовского БАТЭ вышли во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. 17 июля в Гливице чемпионы Беларуси обыграли польский "Пяст" со счетом 2:1.

"Желто-синие" уступали, пропустив на 21-й минуте удар Якуба Червинского, однако в концовке противостояния переломили ситуацию: на 82-й минуте Эрвейн Мукам реализовал пенальти за фол против Неманьи Милича, а еще через пять минут Захар Волков головой замкнул подачу Игоря Стасевича со "стандарта". В итоге - победа 2:1.

Неделю назад на "Борисов-Арене" матч этих соперников завершился вничью 1:1.

В следующем раунде борисовчане сыграют против норвежского «Русенборга», который обыграл североирландский «Линфилд» (4:0, 2:0).