Лента RSS
Подписаться на ленту
18 июля 2019, четверг, 09:19
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,28
18. 07. 2019

Пользователей предупредили о возможной опасности приложения FaceApp

Ставшее в последнее время популярным приложение FaceApp, которое "старит" лица, может нарушать конфиденциальность пользователей. Об этом в среду, 17 июля, сообщает NewYork Post.

Мобильное приложение FaceApp принадлежит российской компании Wireless Lab. Иностранные эксперты предупреждают пользователей, что это приложение может нести в себе риск разглашения персональной информации, на что есть несколько причин. Во-первых, в своей политике конфиденциальности они пишут, что не гарантируют безопасность данных (а у приложения есть доступ к вашему профилю, фото на телефоне и почте). Во-вторых, фото, которое вы загружаете для обработки, обрабатывается в облаке, а не на вашем телефоне и куда дальше оно может попасть – неизвестно.

Эксперты Школы цифровой безопасности отмечают и российские корни приложения.

"Если вы считаете, что за вами могут целенаправленно шпионить российские спецслужбы, или же принципиально не хотите отправлять в Россию никаких своих данных - тогда стоит избегать таких сервисов и приложений", - говорит эксперт.

Вместе с тем отмечается, что это приложение стало одним из самых скачиваемых в мире.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Технологии
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Коротко о себе: иногда моргаю, люблю дышать.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.