В Беларуси ожидаются грозы и сильные дожди

18 июля в отдельных районах Беларуси ожидаются грозы, местами в северо-восточных районах республики – сильные дожди. В связи с этим объявлен оранжевый урвень опасности. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, в северо-восточных районах местами сильные дожди. Ветер северо-западный, западный слабый до умеренного, при грозе порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +16°С до +22°С, по юго-западу до +24°С. В Минске: кратковременные дожди (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза. Температура воздуха утром +13.. +15 °С, днем +19.. +21°С, вечером +15. +17 °С.

По данным Белгидромета, 19 июля погоду в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, по северо-востоку страны сохранится влияние фронтального раздела. Ночью по северо-востоку, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный, западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +20..+26°С, в северо-восточных районах +18..+19°С.

20 июля ночью республика в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние неустойчивой теплой воздушной массы, поступающей с Западной Европы. Ночью по крайнему северо-востоку, утром и днем в отдельных районах республики ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью по юго-западу слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем от +21°С по северо-востоку страны до +28°С по юго-западу.