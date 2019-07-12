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18. 07. 2019

В Мстиславльском районе милиция открыла огонь по пьяному гонщику

В Мстиславльском районе водитель автомобиля BMW пытался скрыться от преследовавших его милиционеров, поскольку был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова.

Инцидент произошел ночью 18 июля возле деревни Старое Село. Машина, в которой находилась пассажирка, ехала из Мстиславля, петляя из стороны в сторону по всей проезжей части.

Чтобы остановить автомобиль милиционеры использовали табельное оружие. Никто не пострадал.

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