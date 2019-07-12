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18. 07. 2019

В Минске разыскивают воспитанницу детдома

Источник фото: ГУВД

В Минске разыскивают без вести пропавшую 15-летнюю Алину Гавранину, которая проживал по улице Кижеватова, 68 в детском доме №7 «СемьЯ». Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома. 16 июля девушка ушла из детдома и ее местоположение неизвестно.

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На вид девушке 17 лет, рост около 158-160 сантиметров, среднего телосложения, темные волосы  со светло-коричневыми кончиками у плеч. Была одета в темную байку и темную майку с красным рисунком, темно-серые джинсы, салатовые кроссовки.

Тех, кто знает что-либо о ее местонахождении, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 222-04-42, 8 (017) 239-64-71 или 102.

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