В Колодищах во время ремонта разбился рабочий

Следственный комитет устанавливает обстоятельства смертельного травмирования работника в агрогородке Колодищи под Минском. Как сообщили в СК, 13 июля на территории организации, продающей стройматериалы, во время ремонта кровли одного из складов с 12 метров упал начальник группы складского и собственного хозяйства.

57-летний мужчина в тот же день скончался от полученных повреждений в больнице.

Следователи установили, что работы на высоте проводились с нарушениями правил безопасности и без средств индивидуальной защиты. По факту нарушения правил безопасности, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 303 УК), возбуждено уголовное дело.