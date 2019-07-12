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18. 07. 2019

В белорусских вузах начались внутренние вступительные экзамены

В вузах Беларуси 18 июля начинаются вступительные испытания, проводимые непосредственно в учреждениях образования. Они продлятся по 26 июля, в вузах сельхозпрофиля - с 18 по 25 июля на очной форме и с 6 по 15 декабря на заочной.

Зачисление на бюджетную форму завершится 28 июля (кроме военных вузов), на платную - 6 августа (кроме некоторых военных вузов и культуры). Прием документов на платную форму продлится по 4 августа.

В силовые и творческие вузы документы можно подавать по 31 июля и 2 августа. Абитуриенты, желающие учиться заочно в вузах сельхозпрофиля, смогут подать документы с 15 ноября по 5 декабря.

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