В Логойском районе уехала домой и пропала 15-летняя девушка

В Логойском районе разыскивается 15-летняя Галина Веремийчик, жительница агрогородка Малые Нестановичи, которая около 17:25 17 июля уехала домой из агрогородка Крайск на велосипеде и пропала. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.

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Пропавшей на вид 14-16 лет, рост 150-155 сантиметров, худощавая, глаза светло-голубые, волосы прямые светлые длинные. Была одета в светло-синие джинсы, бежевые балетки, черную байку с красным рисунком человека, светло-бирюзовую майку с орнаментом впереди.

Выехала она на темно-синем велосипеде "Аист", верхняя рама которого перемотана поролоном и черной изолентой.

Тех, кому что-либо известно о девушке, просят сообщить об этом по телефонам +375-44-786-42-25, +375-33-346-53-98, 8-01774-78927, 8-01774-78459.