Мини-курс по профессиям будущего. IT-лагерь МТС для воспитанников детских домов открылся в Брестской области

Бесплатные уроки по информационным технологиям начались длявоспитанников детских домов, а также для детей из семей, пострадавших от аварии на ЧАЭС.IT-лагерь МТС этим летом организован в Брестской области. Совместный проект Министерства образования и мобильного оператора реализуетсятретий год подряд.

В расписании уроков —шесть тематическихдисциплин: «Робототехника», «Создание сайта», «3D-моделирование», «Программирование в Scratch и Kodu», «Графический дизайн» и «Дизайн интерфейсов».Занятия проведут преподаватели «Школы информационных технологий».

Учебная программа рассчитана на 14 дней и разработана специально для школьниковв возрасте от 6 до 17 лет. С июля по август обучение будет проходить для детей, которые приедут на отдых в детский реабилитационно-оздоровительный центр «Колос» и детские оздоровительные лагеря «Орленок» и «Салют».

«Проект IT-лагерь позволит детям провести каникулы с пользой. В рамках двухнедельного курса ребята познакомятся с вдохновляющими примерами современных технологий и смогут создать свой, пусть и небольшой, цифровой продукт. Для системы образования — это очень важная задача: дать каждому ребенку не только новые знания, но и помочь развить их творческий потенциал», — считает заместитель начальника отдела социальной и воспитательной работы главного управления по образованию Брестского облисполкома Алла Сенькевич.

Маленькие айтишники будут изучать основы программирования и 3D-моделирования,узнают о том,как самостоятельно сделать робота, создадут сайт с удобным пользовательским интерфейсом и напишут программу для чат-бота.

«Современный рынок труда в сфере IT сегодня предлагает много вариантов для развития. Программист, 3D-художник, создатель роботов и дизайнер сайтов — все это профессии, которые будут востребованы в ближайшее время. Проект «IT-лагерь», которыйкомпания МТС проводит совместно с Министерством образования, направлен на то, чтобыдети смоглипопробовать себя в разных направлениях сферы информационных технологий. Надеемся, что такой подход поможет школьникамопределиться со своим профессиональным будущим», — прокомментировалруководитель коммерческого департамента компании МТС Николай Булаш.

Образовательный проект IT-лагерь реализуется компанией МТС совместно с Министерством образования. В 2017 году занятия проходили в детском оздоровительном лагере «На Ростанях». Тогда белорусские школьники создали более 300 проектов. В 2018 году 80 детей познакомились с основами робототехники, видеоблогинга и пилотирования квадрокоптерамив лагере «Горизонт».