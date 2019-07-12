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18. 07. 2019

На заводе в Борисове руку женщины зажало в станке

Источник фото: МЧС

Днем 17 июля на территории предприятия по производству глазированных сырков на улице Строителей в Борисове в дозаторе творожной массы оказалась зажата рука женщины, которая работает укладчиком-упаковщиком предприятия. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

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Инцидент произошел во время мойки оборудования.

Работники МЧС достали руку с помощью специального инструмента и бензореза. Пострадавшая с травмами госпитализирована в районную больницу.

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