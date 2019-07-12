На заводе в Борисове руку женщины зажало в станке

Днем 17 июля на территории предприятия по производству глазированных сырков на улице Строителей в Борисове в дозаторе творожной массы оказалась зажата рука женщины, которая работает укладчиком-упаковщиком предприятия. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

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