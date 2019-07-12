Из белорусских клубов в квалификации Лиги Европы остался только «Шахтер»

Сразу три белорусских клуба сыграли 18 июля ответные матчи в рамках первого раунда квалификации футбольной Лиги Европы. Однако лишь один из них – солигорский «Шахтер» - прошел в следующий раунд.

смотрите также БАТЭ вышел в следующий раунд Лиги чемпионов «Динамо» Минск – «Лиепая» Латвия 1:2 (0:1, 1:1) 0:1 – 10 Спэтару, 0:2 – 71 Додо, 1:2 – 90, автогол Ралькевич. Первый матч: 1:1 «Хибернианс» Мальта – «Шахтер» Солигорск 0:1 (0:0, 0:1) 0:1 – 65 Татарков. Первый матч: 0:1 «Витебск» – КуПС Финляндия 1:1 1:0 – 27 Матвеенко, 1:1 – 53 Манга. Первый матч: 0:2 Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby