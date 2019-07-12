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18. 07. 2019

Из белорусских клубов в квалификации Лиги Европы остался только «Шахтер»

Сразу три белорусских клуба сыграли 18 июля ответные матчи в рамках первого раунда квалификации футбольной Лиги Европы. Однако лишь один из них – солигорский «Шахтер» - прошел в следующий раунд.

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«Динамо» Минск – «Лиепая» Латвия 1:2 (0:1, 1:1)

0:1 – 10 Спэтару, 0:2 – 71 Додо, 1:2 – 90, автогол Ралькевич.

Первый матч: 1:1

«Хибернианс» Мальта – «Шахтер» Солигорск 0:1 (0:0, 0:1)

0:1 – 65 Татарков.

Первый матч: 0:1

«Витебск» – КуПС Финляндия 1:1

1:0 – 27 Матвеенко, 1:1 – 53 Манга.

Первый матч: 0:2

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