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19. 07. 2019

На выходных в Беларуси будет жарко

19 июля погодные условия на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, по северо-востоку страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно по северо-восточной половине пройдут кратковременные дожди, в дневные часы возможны грозы. Ветер западный умеренный, по северо-востоку порывистый. Температура воздуха максимальная днем от +18°С по северо-востоку до +26°С по юго-западу страны. Атмосферное давление будет расти.

По данным Белгидромета, 20 июля погоду на территории республики в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Брестской области возможны кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем от +21°С по северо-востоку до +28°С по юго-западу страны.

21 июля на большей части территории республики сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь днем с территории Польши на запад страны переместится атмосферный фронт. Ночью ожидается переменная облачность и без осадков. Днем будет облачно с прояснениями, местами, преимущественно по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер ночью слабый, днем переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем +23..+29°С, по Брестской области до +30°С.

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