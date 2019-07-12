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19. 07. 2019

«Популярная латвийская артистка споёт на белорусском языке в дуэте с Uzari»

Сегодня, 19 июля, в рамках фестиваля «Laima Rendezvous» в Юрмале, на сцене концертного зала Dzintari прозвучит белорусский язык. Uzari исполнит песню “Новае кіно” в дуэте с латвийской певицей Aisha. Примечательно, что артистка специально выучила текст на белорусском языке для совместного выступления.

- Мне очень нравится белорусский языки то, что Uzari активно его продвигает, в том числе за пределами своей страны. Это вызывает у меня уважение и интерес к белорусской музыке, - говорит Aisha, представительница Латвии на конкурсе «Евровидение 2010».

Международный музыкальный фестиваль “Laima Rendezvous Jurmala” проходит в концертном зале Dzintari с 2015 года, за это время заняв место главного музыкального события летней жизни Латвии.Каждый год фестиваль смотрят более, чем 100 миллионов зрителей по всему миру.

Отметим, что Uzari принимает участие в фестивале “Laima Rendezvous Jurmala” в третий раз.

В этому году с 18 по 21 июля в рамках фестивалявыступят звёзды эстрады: NK | Настя Каменских, Валерий Меладзе, Maruv, Monatik, Нино Катамадзе, Марио Бионди, Макс Барских, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Бьянка, Дана Соколова, Лолита, Александр Панайотов, Время И Стекло, Артур Пирожков, Интарс Бусулис, Сергей Лазарев и многие другие.


Прямую трансляцию фестиваля можно посмотреть на портале OK.ru.

 

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