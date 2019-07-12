В Беларуси вступили изменения в Уголовный кодекс

19 июля вступили изменения в Уголовный кодекс Беларуси. В частности, из УК исключена конфискация имущества, предусмотренная ранее, например, за получение взятки, злоупотребление властью или служебными полномочиями или их превышение власти или служебных полномочий. Вместо конфискации вводят штраф от 300 до 5000 базовых величин.

Теперь может быть применена лишь специальная конфискация, например, имущества или денег, добытых преступным путем, орудия преступления и так далее. В отношении тех, кому была назначена конфискация до 19 июля, этот вид наказания отменят, если он еще не был исполнен, передает TUT.by.

Из УК также исключаются статьи за нарушение порядка открытия счетов за пределами Беларуси, за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, за нарушение антимонопольного законодательства, за дискредитацию деловой репутации конкурента и за лжепредпринимательство.

По экономическим преступлениям увеличивается крупный размер с 250 базовых величин до 1000, особо крупный — с 1000 до 2500. Человека, которого впервые судят за такое преступление, не представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкого преступления, не могут осудить к лишению свободы. Исключениями являются контрабанда, отмывание преступным путем денег, незаконный экспорт или передача для экспорта объектов экспортного контроля.

За клевету (ст. 188 УК) уголовная ответственность теперь предусмотрена, только если это произошло в ходе публичного выступления или в интернете или СМИ, и только если клевета содержит обвинение в тяжком или особо тяжком преступлении.

За заражение ВИЧ (ст. 157) человека будут освобождать от уголовной ответственности, если он предупредил партнера о наличии заболевания, но тот согласился вступить в отношения.

За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ч.2 ст. 210) снижается верхний предел лишения свободы с семи до шести лет.

За хищение путем использования компьютерной техники (ч.4 ст. 212) теперь предусмотрено наказание от 5 до 12 лет лишения свободы вместо прежних от 6 до 15 лет.

Вместе с тем вводится уголовная ответственность за пропаганду самоубийства (ст. 342−1 УК). За это могут наказать штрафом, исправительными работами на срок до 2 лет, арестом или ограничением свободы до 2 лет. Если такая пропаганда повлекла одно самоубийство или попытку, то грозит до 5 лет лишения свободы, если жертв две и более, то грозит срок от 3 до 6 лет.