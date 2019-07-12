«Любовь – не картошка, не выбросишь в окошко» – в Минск приезжает по-настоящему народный спектакль с Ниной Усатовой и Александром Панкратовым-Черным

Над забавными ситуациями спектакля «Любовь – не картошка, не выбросишь в окошко» зрители смеются уже более 15 лет. 12 ноября искрометные шутки о деревенской романтике прозвучат со сцены КЗ «Минск».

Любимых актеров российского театра и кино Нину Усатову, Александра Панкратова-Черного и Зою Буряк белорусский зритель всегда принимает овациями. Особенно, когда на сцене – душевная деревенская история, со свойственным ей колоритом и народным юмором.

Сюжет разворачивается в сибирской глубинке, где из всех развлечений – только послушать радио перед сном да помечтать о свадьбе любимой дочери. В доме Тимофея и Катерины останавливается на постой столичный художник – интересный, образованный, обходительный. В глуши ему скучно, а хозяйская дочка Таня очень недурна собой.

Комплименты заезжего молодого человека не по душе Татьяниному жениху, и интрига завязывается сама собой: жених сообщает родителям девушки, что гость «с приветом», и то же самое наговаривает художнику о хозяевах. История приобретает любовно-детективный оборот: героям невдомек, что их обманывают, и только зрители хохочут от души над комичностью ситуаций.

Премьера лирической комедии «Любовь – не картошка» состоялась в 2003 году, уже через год спектакль получил Гран-при фестиваля «Амурская осень» в Благовещенске как «Лучший спектакль и лучший актерский ансамбль».

Состав актеров по-настоящему звездный: в роли хозяйки дома Катерины – народная артистка России Нина Усатова, коренная сибирячка, поэтому и сибирский говор, и особенный деревенский юмор в ее исполнении звучат особенно комично. А ее мужа Тимофея играет один из самых любимых народных артистов России Александр Панкратов-Черный. Даже его выразительное молчание на сцене заставляет зрителей смеяться, а от прибауток и просторечий в его исполнении зал хохочет просто до слез.

Их дочь Татьяну играет заслуженная артистка России Зоя Буряк, а роль столичного художника досталась Дмитрию Малашенко, хорошо известному по шоу «Большая разница».

Живая энергия, аутентичная музыка, лиричная атмосфера глубинки и народная простота чувств всегда находят отклик в душе зрителя – двухчасовой спектакль смотрится на одном дыхании. Билет на спектакль «Любовь – не картошка, не выбросишь в окошко» станет прекрасным подарком всем поклонникам жанра.

Билеты поступили в продажу сегодня.

Цена: от 35 до 100 рублей.

Купить билеты можно на сайте организатора мероприятия http://atomenterglobal.by/ (без комиссии), на сайтах билетных операторов, а также в кассах города.

Телефон для справок: +375 33 365 00 00