В Минске пьяный мужчина поджег офис

В Минске расследуется уголовное дело по факту умышленного уничтожения и повреждения имущества. По данным Следственного комитета, 1 июля около 13:20 мужчина пришел в один из офисов на улице Бельского, поджег входную дверь и скрылся. Огнем повреждены и уничтожены вещи организации, которая располагается в этом офисе.

Через несколько часов сотрудники милиции задержали неработающего, ранее неоднократно судимого 30-летнего мужчину, который в тот момент был пьян. По словам задержанного, у него был конфликт с директором организации, из-за чего он и решил поджечь дверь.

Обвиняемый вину признал и раскаялся. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 218 УК (умышленное уничтожение либо повреждение имущества). Мужчина заключен под стражу.