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19. 07. 2019

7 дней без границ. Новая услуга для пользователей мобильного интернета в роуминге от МТС

Теперь пользоваться интернетом в зарубежных поездках станет еще удобнее. МТС запускает услугу «1 ГБ за границей». В течение 7 дней абоненту будет доступен 1 Гб интернет-трафика за 15 рублей.

Предложение действует на территории 11 популярных туристических направлений: Турция, Литва, Латвии, Польша, Украина, Грузия, Израиль, Италия, Сан-Марино, Ватикан и Армения.

1 Гб (или 1024 Мб) интернет-трафика предоставляется в полном объеме при подключении услуги и доступен для пользования в течение 7 календарных дней, после чего услуга автоматически удаляется с абонентского номера.

Проверить остаток неизрасходованных мегабайт можно с помощью нетарифицируемого USSD-запроса *448#. О полном расходовании трафика и об отключении услуги пользователь получитSMS.

Подключить услугу «1 ГБ за границей» можно в приложении «Мой МТС» или с помощью USSD-запроса *728#. Стоимость составит 15 рублей, которые списываются сразу при подключении.

Обратите внимание, что в роуминге на номере абонента одновременно может действовать только одна услуга: или «1 ГБ за границей», или «Unlim за границей».

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