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19. 07. 2019

МИД России: Москва не будет компенсировать Минску налоговый маневр

Налоговый маневр в нефтяной сфере является суверенным право России, а поэтому некорректно говорить о какой-либо компенсации для Минска. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.

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«Речь о возможном содействии Беларуси в смягчении последствий проводимого в России "налогового маневра"», - отметил он, передает РИА "Новости".

По словам замминистра, этот вопрос сейчас находится в проработке и будет решен комплексно. Пока же давать какие-либо оценки преждевременно, заявил Григорий Карасин.

Беларусь покупает российскую нефть по цене примерно 75% от мировой. Однако к 2024 году вывозная пошлина на нефть в России снизится с 30 до 0%. Одновременно с этим повысится налог на добычу полезных ископаемых, что может увеличить цену нефти для Беларуси до мирового уровня.

В рамках маневра Россия вводит механизм субсидий для собственных переработчиков нефти. У Беларуси на это средств нет. Кроме того, в Минске полагают, что налоговый маневр противоречит принципам интеграции в ЕАЭС.

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