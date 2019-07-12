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19. 07. 2019

СК опубликовал фото записки, с которой нашли новорожденную в Гомеле

Источник фото: Следственный комитет

Следственный комитет Беларуси опубликовал в своем аккаунте в Instagram фото записки, обнаруженной рядом с новорожденной девочкой, которую неизвестные оставили 15 июля в туалете Гомельской областной клинической больницы.

Предположительно, ее написала мать ребенка. В записке сообщается, что девочка родилась 9 июля в 12:30.

Также возле ребенка находился пакет с детскими вещами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вещественные доказательства - это, как правило, неодушевленные предметы. Но часто они заставляют задумываться даже бывалых следователей о таких вещах, как спасение жизни и ее смысл. Так, 15 июля в одной из больниц Гомеля была обнаружена новорожденная девочка. Рядом находился пакет с детскими вещами и записка. Предположительно, ее написала мать ребенка, которую мы ищем. P.S. К счастью, с девочкой все в порядке. Фото Следственного комитета

A post shared by Следственный комитет Беларуси (@sledcomrb) on

Правоохранители продолжают поиск матери ребенка.

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