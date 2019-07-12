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19. 07. 2019

20 июля на белорусско-литовской границе принимать транспорт будут «крайне неритмично»

Источник фото: tutgrodno.com

20 июля с 09:00 до 18:30 в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе не будут функционировать информационные системы в связи с проводимыми литовской стороной профилактическими работами по обновлению программных продуктов. Об этом Телеграфу сообщила официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк.

В связи с этим, по ее словам,  прием транспорта литовская сторона будет осуществлять «крайне неритмично».

Белорусские таможенники просят тех, кто планирует пересекать границу через пункты пропуска «Бенякони», «Каменный Лог», «Котловка», «Привалка», учитывать эту информацию и по возможности выбирать иные пункты пропуска.

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