В Минске задержали голого мужчину

В Минске задержали молодого человека, который на остановке на Партизанском проспекте находился в обнаженном виде. Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте ГУВД Мингорисполкома. Инцидент произошел вечером 18 июля.

В милицию о парне сообщили очевидцы, которые заявили, что он ведет себя неадекватно.

Молодой человек задержан и помещен в медицинское учреждение на излечение.

Вчера вечером в милицию поступило сообщение от граждан о том, что на остановке Партизанского пр-та в обнаженном виде находится молодой человек, который ведет себя неадекватно. Правоохранителями он задержан, в наст.момент помещен в мед.учреждение на излечение. Проводится проверка — GUVD_Minsk (@GUVD_Minsk) July 19, 2019