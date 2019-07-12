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19. 07. 2019

В Минске задержали голого мужчину

Источник фото: Sputnik

В Минске задержали молодого человека, который на остановке на Партизанском проспекте находился в обнаженном виде. Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте ГУВД Мингорисполкома. Инцидент произошел вечером 18 июля.

В милицию о парне сообщили очевидцы, которые заявили, что он ведет себя неадекватно.

Молодой человек задержан и помещен в медицинское учреждение на излечение.

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