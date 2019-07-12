В МТС стартовала продажа Honor 10i

C 19 июля в сети салонов и интернет-магазине МТС стартовала продажа смартфона Honor 10i. Первые покупатели новинки смогут приобрести Bluetoth-гарнитуру Honor Sport AM61 практически задаром!

Honor 10i представляет собой решение для тех, кто не готов переплачивать за именитый бренд, и в то же самое время хочет приобрести шустрый аппарат со всеми возможностями современных флагманов.

Новинка оснащена сияющим градиентным корпусом с 3D-эффектом, который создает переливающийся узор, если рассматривать его под разными углами.

Безрамочный 6,21-дюймовый экран занимает более 90% передней панели. Вместе с поддержкой высокой детализации на уровне стандарта FullHD+, это создает невероятный эффект погружения.

Тройная камера на 24+8+2 Mп с искусственным интеллектом распознает более 500 сценариев съемки в 22 категориях. А благодаря системе стабилизации изображения обеспечивает четкие ночные снимки без штатива. Фронтальная камера на 32 Мп способна создавать селфи на уровне постеров размером 2,3×1,7 метра без потери четкости.

Мощная технологичная начинка Honor 10i позволяет запускать самые современные игры и «тяжелые» приложения. 4 Гб ОЗУ и 8-ядерный процессор обеспечивают плавную работу смартфона. 128 Гб внутренней памяти позволят долго не вспоминать о дополнительной microSD-карте, которую также можно в него поставить.

У первых покупателей Honor 10i есть возможность получить бонус. Вместе со смартфоном они смогут дополнительно приобрести Bluetoth-гарнитуру HonorSport AM61 всего за… 10 копеек!

Внимание! Количество акционных гарнитур ограничено!

При покупке единым платежом Honor 10i будет доступен по цене 599 рублей. При рассрочке на год ежемесячный платеж составит 54,45 рублей, при рассрочке на 2 года – 26 рублей ровно.