В Беларуси воздух прогреется до 30 градусов

20 июля погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в дневные часы местами по югу страны пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха максимальная днем от +20°С по северо-востоку до +28°С по югу страны. Атмосферное давление в Минске будет расти.

По данным Белгидромета, 21 июля ночью и утром на большей части территории сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, днем с территории Польши на западную половину страны переместится система фронтальных разделов. Ночью будет переменная облачность и без осадков. Днем ожидается облачно с прояснениями, преимущественно по западной половине республики пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром будет сгущаться слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем +23..+29°С, по югу страны местами до +30°С.

22 июля погодные условия в основном будет определять система фронтальных разделов, медленно смещающихся с запада на восток страны. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории республики кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная днем +19..+26°С.