Олег Томашевич – победитель юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике в толкании ядра

Второй день юниорского чемпионата Европы по лёгкой атлетике (U20), который с 18 по 21 июля проходит в шведском Буросе, принёс первую медаль сборной Беларуси.

Золото юниорского первенства завоевал толкатель ядра Олег Томашевич, отправив снаряд на 21.32 и опередив соперников больше, чем на метр.

Серебряная медаль в упорной борьбе досталась поляку Войцеху Мароку (20.07), который установил личное достижение. На третью ступень пьедетала почёта поднялся представитель Турции Алперен Карахан – 19.76.

Ещё один белорус – Алексей Александрович остановился в шаге от победной тройки. Тем не менее, в последней попытке он также установил «личник» - 19.73.