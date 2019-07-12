Лукашенко подписал закон об амнистии. Кого она коснется?

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об амнистии. Как сообщили в Администрации главы государства, предлагается освободить от уголовного наказания около 6 тыс. человек, в том числе из мест лишения свободы - около 2 тыс.

Документом освобождает от наказания осужденных за преступления, не относящиеся к тяжким и особо тяжким. Это касается несовершеннолетних, беременных, женщин и одиноких мужчин, имеющих детей до 18 лет, пенсионеров, инвалидов I и II групп, онкобольных, ветеранов боевых действий, лица, раненных в период службы или служебной деятельности, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС.

Некоторым осужденным, в том числе по частям 1, 2 и 3 статьи 328 УК, не подлежащих освобождению, сократят срок наказания на 1 год, несовершеннолетним - на 2.

Амнистия не распространяется на тех, к кому в 2014-2019 годах применялась амнистия или помилование и которые вновь совершили умышленное преступление, кто полностью не возместил ущерб, не уплатил преступный доход, злостно нарушает порядок отбывания наказания.

Также документ не касается осужденных за преступления против мира и безопасности человечества, убийство, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, коррупцию, преступные деяния сексуального характера, бандитизм, терроризм, массовые беспорядки, нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека или причинение тяжкого телесного повреждения, незаконный оборот наркотиков и так далее.