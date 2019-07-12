Дело Шеремета: Зеленский требует отчета силовиков

Президент Украины Владимир Зеленский ждет от правоохранительных органов 23 июля доклада о процессе расследования убийства белорусского журналиста Павла Шеремета. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook в субботу, 20 июля.

"23 июля (во вторник – ред.) прошу собраться Генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов", – написал Зеленский.

По его словам, раскрытие убийства Павла Шеремета предыдущий президент и правоохранительные органы называли "делом чести". Уже прошло три года, а вопросов остается больше, чем ответов, считает Зеленский.

"Украинское сообщество уже давно должно получить ответ на вопрос "Кто убил Павла?" – добавил он.

Генпрокурор Юрий Луценко уже отреагировал на пост Зеленского. По его словам, в деле убийства Шеремета елается все возможное – допрошены сотни человек, привлеченые иностраные специалисты, а также есть "горячие версии".

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.

Несмотря на наличие видеозаписей с исполнителями убийства журналиста, правоохранители говорят, что у них недостаточно доказательств для раскрытия дела.

А в полиции заявили, что следствие установило человека, который может быть причастен к убийству Шеремета, но его еще нужно идентифицировать.

Источник: korrespondent.net