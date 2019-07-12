В Минске прошел парад спасателей

В Минске 20 июля в честь празднования Дня пожарной службы на проспекте Независимости состоялся парад. В нем участвовали работники МЧС, курсанты, ветераны, работники БДПО, юные спасатели и спецтехника.

Также гостей ожидали выставка пожарной аварийно-спасательной техники, концерт и фейерверк, водная феерия и демонстрация работы авиации МЧС, передает БелТА.

Не обошлось и без лабрадоров из кинологической службы Республиканского отряда специального назначения МЧС.

День пожарной службы отмечается в честь того, что 25 июля 1853 года Минская городская дума и губернское правление утвердили создании пожарной части в Минске.