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20. 07. 2019

Белоруская копьеметательница стала победительницей этапа Бриллиантвоой лиги в Лондоне

Сегодня, 20 июля, белоруская копьеметательница Татьяна Холодович стала победительницей 10-го этапа Бриллиантвоой лиги в Лондоне!

В третьем выходе в сектор Таня отправила снаряд на 66.10 и обоеспечила себе победу.

В последней попытке второе место вырвала автралийка Келси-Ли Барбер – 65.85. А замкнула тройку призёров немка Кристин Хуссонг – 65.73.

Ещё одна белорусская легкоатлетка Дарья Борисевич в беге на 1500м  у женщин финишировала десятой с результатом 4:03.58, но выполнила квалификационный норматив на Олимпийские игры в Токио и установила личный рекорд.

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