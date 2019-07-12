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20. 07. 2019

В Минске завершилась XIII Летняя международная Сбербанкиада

В Минске закрылась XIII Летняя международная Сбербанкиада — главный спортивный турнир сотрудников Группы Сбербанк и одно из крупнейших корпоративных состязаний в мире. В соревнованиях, которые проходили с 15 по 20 июля, приняли участие более 2000 сотрудников Сбербанка из всех регионов России, Беларуси, Казахстана, Венгрии, Чехии, Австрии, Сербии, а также дочерних предприятий Сбербанка.

За победу в общекомандном зачете боролись 20 команд из территориальных и дочерних банков, центрального аппарата и дочерних компаний Сбербанка. Спортсмены разыграли 40 комплектов медалей в 12 видах спорта, среди которых мини-футбол, волейбол, пляжный волейбол, баскетбол, кроссфит, теннис, настольный теннис, бадминтон, плавание, бег, шахматы и сквош, а также комплект наград за командный квест.

Победу в соревнованиях одержала команда центрального аппарата, на второй строчке команда Среднерусского банка, на третьем месте — Московского.

Первая «настоящая» летняя Сбербанкиада прошла в Сочи в 2001 году. Однако история «центральных» спартакиад начинается раньше. Впервые они состоялись в 1995 году, когда в Москве на стадионе «Октябрь» прошла первая летняя спартакиада Московского банка и территориальных банков Сбербанка России.

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