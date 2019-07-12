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21. 07. 2019

Никита Коляда – победитель юниорского чемпионата Европы по лёгкой атлетике в спортивной ходьбе на 10000 м

Утренняя сессия заключительного четвёртого дня юниорского чемпионата Европы по лёгкой атлетике (U20), который проходит в шведском Буросе, приносит вторую медаль сборной Беларуси.

Золото юниорского первенства в спортвиной ходьбе на 10000м завоевал Никита Коляда, преодолев дистанцию за 41:10.03, опередив ближайшего преследователя на 40 сек и возглавив европейский юниорский рейтинг сезона.

 На 2000м Никита вырвался вперёд и до конца дистанции лидировал в одиночестве.

Серебро досталось итальянцу Риккардо Орсони – 41:51.71, бронза – поляку Лукашу Недялеку с результатом 42:20.66.

Ещё один белорус – Павел Остапчук прошагал 10000 м за 42:54.25, установив персональный рекорд, и пересёк финишную черту пятым.

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